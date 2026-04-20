Das liebe kleine SchwesterleinJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 17: Das liebe kleine Schwesterlein
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jakes Halbschwester Kate ist in New York. Was für den Detective zu Anfang eine große Freude ist, wird schnell eine nervliche Herausforderung für ihn und Amy, denn Kate ist alles andere als einfach. Zur gleichen Zeit nimmt sich Terry ein Beispiel an seinen Kollegen und probiert Yoga aus - mit schweren Folgen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen