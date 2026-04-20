Brooklyn Nine-Nine
Folge 22: Jake & Amy
22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Was für Amy und Jake der schönste Tag werden sollte, wird zu einer einzigen Katastrophe: Ihre Hochzeit wird Zielscheibe eines Bombenanschlags. Als ob die Situation nicht schlimm genug wäre, wird ausgerechnet Teddy gerufen, um sich dem Fall anzunehmen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen