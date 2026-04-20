Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Fliegen lügen nicht
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Boyle ist perplex, als aus heiterem Himmel der leibliche Vater seines Adoptivsohns Nikolaj bei ihm auftaucht. Der Lette mit dem Namen Gintars besteht darauf, seinen Sohn kennenlernen zu dürfen. Obwohl der Detective dem zustimmt, bereut er die Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen