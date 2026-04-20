Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Einfach mal die Klappe halten!

NBCUniversalStaffel 6Folge 9vom 20.04.2026
Einfach mal die Klappe halten!

Einfach mal die Klappe halten!Jetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 9: Einfach mal die Klappe halten!

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Amys Stimmung ist am Tiefpunkt: Sie soll an einem Familien-Dinner teilnehmen, bei dem auch ihr mustergültiger Bruder David anwesend sein wird. Doch zu ihrem Glück wird das perfekte Image des Saubermanns schon bald getrübt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen