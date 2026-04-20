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Brooklyn Nine-Nine

Ein voll fetter Tatort

NBCUniversalStaffel 6Folge 6vom 20.04.2026
Ein voll fetter Tatort

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 6: Ein voll fetter Tatort

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Als die Detectives Jake Peralta und Rosa Diaz in der Wohnung eines Toten eintreffen, sind sie überzeugt, den Täter schnell fassen zu können. Doch Monate später stehen sie noch immer am Anfang - und der Fall wird an eine andere Einheit weitergegeben. Trotz allem hört Jake nicht mit den Ermittlungen auf, denn er will unbedingt ein Versprechen einhalten.

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