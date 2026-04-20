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Brooklyn Nine-Nine

Groovy Voodoo

NBCUniversalStaffel 6Folge 8vom 20.04.2026
Groovy Voodoo

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 8: Groovy Voodoo

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Der Unternehmer Seth Haggerty wird wegen sexuellem Übergriff angezeigt, beteuert jedoch vor Amy und Jake seine Unschuld. Zur Überraschung der beiden Detectives will kurz darauf auch die Anklägerin ihre Anzeige zurücknehmen. Amy ist sich sicher, dass hier etwas nicht stimmt. Unterdessen ist Holt davon überzeugt, dass der Kriminelle Ernest Zumowski seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um der Polizei zu entkommen. Im Revier glaubt ihm keiner, denn Zumowski ist über 80 Jahre alt.

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