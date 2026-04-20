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Brooklyn Nine-Nine

Heiße Tipps und kalte Herzen

NBCUniversalStaffel 6Folge 17vom 20.04.2026
Heiße Tipps und kalte Herzen

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 17: Heiße Tipps und kalte Herzen

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jake und Charles sind auf der Jagd nach einem gefährlichen Serienmörder. Commissioner Kelly kontrolliert sie dabei auf Schritt und Tritt - sehr zum Ärger von Captain Holt, der Kelly nicht über den Weg traut. Derweil sitzt Terry wie auf heißen Kohlen, denn das Ergebnis seiner Prüfung steht aus.

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