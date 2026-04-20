Heiße Tipps und kalte HerzenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 17: Heiße Tipps und kalte Herzen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Charles sind auf der Jagd nach einem gefährlichen Serienmörder. Commissioner Kelly kontrolliert sie dabei auf Schritt und Tritt - sehr zum Ärger von Captain Holt, der Kelly nicht über den Weg traut. Derweil sitzt Terry wie auf heißen Kohlen, denn das Ergebnis seiner Prüfung steht aus.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen