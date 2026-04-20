Auszug in vier AufzügenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Auszug in vier Aufzügen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Abschied nehmen ist nicht leicht, vor allem, wenn man Gina Linetti heißt. Die Assistentin von Holt will sich vom 99. Revier trennen, aber nicht ohne vorher jeden einzelnen ihrer Kollegen einen einzigartigen "Gina-Moment" erleben zu lassen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen