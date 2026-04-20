Chicken Wings und große ZieleJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Chicken Wings und große Ziele
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Auf dem 99. Revier sorgt ein alter Fall für Aufregung: Hitchcock und Scully sollen Geld unterschlagen haben. Während Jake und Boyle das für einen Fehler halten, merken sie bei ihren Ermittlungen, dass die zwei Verdächtigen nicht so unschuldig sind, wie anfangs angenommen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen