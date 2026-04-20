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Brooklyn Nine-Nine

Der Bandit und der Tod

NBCUniversalStaffel 6Folge 5vom 20.04.2026
Der Bandit und der Tod

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Der Bandit und der Tod

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Für Jake wird es emotional, als er und Terry zur Beerdigung von Doug Judy eingeladen werden. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass der Kriminelle noch am Leben ist und er dringend die Hilfe der beiden Detectives benötigt. Durch ein Missverständnis hat es nämlich ein Drogenboss auf Judy abgesehen. Zur gleichen Zeit misst sich das Team vom 99. Revier in einem Trinkspiel mit den Männern der Feuerwehr.

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