Brooklyn Nine-Nine
Folge 13: Um Kopf und Kragen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als Kevin wegen eines Diebstahls an seiner Universität ermitteln lassen will, wendet er sich im Vertrauen an Jake. Der Detective nimmt den Fall sofort an, wundert sich jedoch, warum der Professor nicht direkt seinen Ehemann um Rat gefragt hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen