Harte Zeiten, Raue SittenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 18: Harte Zeiten, Raue Sitten
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Um Kelly endlich auf die Schliche zu kommen, schmiedet Jake einen Plan, bei dem er allerdings auf die Hilfe von Chief Wuntch, Captain Stentley und Keith "Der Geier" Pembroke angewiesen ist. Das Team vom 99. Revier ist davon alles andere als begeistert.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen