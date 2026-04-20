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Brooklyn Nine-Nine

Harte Zeiten, Raue Sitten

NBCUniversalStaffel 6Folge 18vom 20.04.2026
Harte Zeiten, Raue Sitten

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 18: Harte Zeiten, Raue Sitten

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Um Kelly endlich auf die Schliche zu kommen, schmiedet Jake einen Plan, bei dem er allerdings auf die Hilfe von Chief Wuntch, Captain Stentley und Keith "Der Geier" Pembroke angewiesen ist. Das Team vom 99. Revier ist davon alles andere als begeistert.

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