Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Wir können auch anders

NBCUniversalStaffel 6Folge 16vom 20.04.2026
Wir können auch anders

Wir können auch andersJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 16: Wir können auch anders

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Terry steht kurz vor seiner letzten Prüfung zum Lieutenant. Mit seiner Nervosität macht er auch das Team ganz verrückt, sodass sie beschließen, etwas zu unternehmen, um ihn abzulenken. Das hat chaotische Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen