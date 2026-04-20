Brooklyn Nine-Nine
Folge 15: Lang lebe die Königin
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als Jake und Terry zu ihrer Freundin Gina eingeladen werden, ahnen sie noch nicht, wie sehr sich das Leben der ehemaligen Sekretärin verändert hat: Die Influencerin wird gefeiert wie ein Superstar - bekommt aber auch anonyme Morddrohungen. Die zwei Detectives nehmen sich letzterem sofort an, sind aber zugleich enttäuscht, dass das der einzige Grund ist, warum sich Gina bei ihnen gemeldet hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen