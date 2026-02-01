Wer zuerst lacht, hat verloren! Zu Gast: Olli SchulzJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 1: Wer zuerst lacht, hat verloren! Zu Gast: Olli Schulz
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Asterix stellt sich einem schonungslosen Duell: Bei "Aushalten! Nicht Lachen" kämpft Gallier Klaas mit allen Mitteln, um Joko zum Lachen zu bringen. Ob preisverdächtige Verkleidungen oder kuriose Darbietungen - es gibt nur eine Regel in der Arena: Wer zuerst lacht, hat verloren! Olli Schulz kommt an seine Grenzen. Er muss sich den härtesten Fragen der ehrlichsten und unerbittlichsten Journalisten stellen: einer Gruppe Kinder. Für das musikalische Entertainment sorgt Deichkind.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
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