Circus HalliGalli
Folge 12: RED NOSE DAY Spezial
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Manege frei für die roten Nasen im "CIRCUS HALLIGALLI": Joko & Klaas lassen für den RED NOSE DAY ausnahmsweise etwas Ruhe einkehren. In "Aushalten - ganz leise!" gilt es, sich möglichst ruhig zu verhalten. Auch der restliche Circus steht im Zeichen des RED NOSE DAYs: Lena Meyer-Landrut muss im Interview für Lacher für den guten Zweck sorgen, die Band Kraftklub wird im XL-Schwimmreifen vom Motorboot über den Müggelsee gezogen. Wie viele Spenden können am Ende gesammelt werden?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen