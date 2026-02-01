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Circus HalliGalli

RED NOSE DAY Spezial

Studio71Staffel 3Folge 12vom 01.02.2026
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Circus HalliGalli

Folge 12: RED NOSE DAY Spezial

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Manege frei für die roten Nasen im "CIRCUS HALLIGALLI": Joko & Klaas lassen für den RED NOSE DAY ausnahmsweise etwas Ruhe einkehren. In "Aushalten - ganz leise!" gilt es, sich möglichst ruhig zu verhalten. Auch der restliche Circus steht im Zeichen des RED NOSE DAYs: Lena Meyer-Landrut muss im Interview für Lacher für den guten Zweck sorgen, die Band Kraftklub wird im XL-Schwimmreifen vom Motorboot über den Müggelsee gezogen. Wie viele Spenden können am Ende gesammelt werden?

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