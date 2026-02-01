"Aushalten: Nicht Lachen" mit Matthias Schweighöfer und H.P. BaxxterJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 14: "Aushalten: Nicht Lachen" mit Matthias Schweighöfer und H.P. Baxxter
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Erste Stunde nach den Sommerferien! Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf begrüßen die "Fack ju Göhte 2"-Stars Elyas M'Barek und Karoline Herfurth im Studio. In "Aushalten: Nicht Lachen" trifft das Duo erstmals im Tag-Team-Modus auf Schauspieler Matthias Schweighöfer und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter. Wer beweist Lachmuskeln aus Stahl und siegt im Wettkampf um Ruhm und Ehre?
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
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