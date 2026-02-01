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Circus HalliGalli

Das Duell um die Welt Kids

ProSiebenStaffel 3Folge 16vom 01.02.2026
Das Duell um die Welt Kids

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Circus HalliGalli

Folge 16: Das Duell um die Welt Kids

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Nach dem "Duell um die Welt" ist vor dem "Duell um die Welt": Während der unerbittliche Zweikampf von Joko und Klaas vorerst entschieden ist, schicken sie im "Duell um die Welt Kids" ihre Mini-Doubles zu spaßigen Aufgaben los. Außerdem: Die nächste Runde im epischen Kampf von "Aushalten: Nicht Lachen" zwischen den Tag-Teams Winterscheidt/Schweighöfer und Heufer-Umlauf/Baxxter. Und im Studio schaut "The Voice of Germany"-Coach Rea Garvey auf eine Runde "Bitte ein Lied" vorbei.

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