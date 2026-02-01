Mini HalliGalli mit "Evil" Jared HasselhoffJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 13: Mini HalliGalli mit "Evil" Jared Hasselhoff
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
"Let's get ready to rumble!" - heute werden Joko & Klaas von einem wahrlich sportlichen Schwergewicht im Ring von "CIRCUS HALLIGALLI" herausgefordert: Box-Weltmeister Wladimir Klitschko wird sich im Interview-Nahkampf den Fragen des Duos stellen. Und so ganz nebenbei lässt sich auch noch Hollywood-Größe Samuel L. Jackson in der Manege der Stars blicken.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen