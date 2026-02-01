Leute erschrecken mit Matthias SchweighöferJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 4: Leute erschrecken mit Matthias Schweighöfer
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Salbungsvolle Worte von Violettas Nachfolger und dem Erfinder von Circus Halligalli Walter Freiwald, Matthias Schweighöfer versucht sich am gewagtesten Live-Experiment der TV-Geschichte und innovatives Humorkonzept aus dem Hause Schweighöfer: so tun als sei man Wachs und dann doch nicht
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen