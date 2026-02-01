Palina soll Popstar werden!Jetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 15: Palina soll Popstar werden!
37 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Joko und Klaas laden zum spontanen "Wenn ich Du wäre" ein - dieses Mal jedoch in der Rojinski Edition: Am frühen Morgen wird Palina von den beiden Jungs geweckt. Sie soll Popstar werden! Ihren ersten Promo-Auftritt haben Joko und Klaas auch gleich organisiert: Wenig später steht sie live im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" vorm Mikrofon und muss ihre neue Single präsentieren. Mit Fettes Brot wird im Studio dann eine Runde "Pictures you can't explain" gespielt.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen