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Circus HalliGalli

Joko ist raus und Sabine ist drin!

Studio71Staffel 3Folge 5vom 01.02.2026
Joko ist raus und Sabine ist drin!

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Circus HalliGalli

Folge 5: Joko ist raus und Sabine ist drin!

41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Die aus sämtlichen Rundfunk-Shows der Welt bekannte Barbara Schöneberger beehrt uns auf dem bescheidenen Ehrenplatz. Außerdem: Joko Winterscheidt ist raus! Klaas Heufer-Umlauf sucht sich einen neuen Mann an seiner Seite und wer würde da besser in Frage kommen als Facility Managerin Sabine?

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