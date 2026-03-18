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Circus HalliGalli

Das Duell um die Geld mit Palina Rojinski, Eva Padberg, Michi Beck & Smudo

Staffel 3Folge 18vom 18.03.2026
Das Duell um die Geld mit Palina Rojinski, Eva Padberg, Michi Beck & Smudo

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Circus HalliGalli

Folge 18: Das Duell um die Geld mit Palina Rojinski, Eva Padberg, Michi Beck & Smudo

103 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Sondervorstellung im TV-Circus: Herr ProSieben spendiert Joko & Klaas eine zusätzliche Stunde - diese wird prompt für Spiel & Spaß genutzt. Beim Überraschungstag heißt es die Freuden des Campings zu genießen. Danach zieht es das Duo thematisch ins Schwimmparadies "Schwapp" und zu den News rund um den Grimme-Preis der Straße, dem Goldenen Umberto. Zum Ausklang wird gemeinsam mit guten Freunden DAS neue Gesellschaftsspiel des Jahrtausends gespielt: "Das Duell um die Geld" ...

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