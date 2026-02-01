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Circus HalliGalli

Shitstorm Roulette mit Karoline Herfurth & Palina Rojinski

Studio71Staffel 3Folge 2vom 01.02.2026
Shitstorm Roulette mit Karoline Herfurth & Palina Rojinski

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Circus HalliGalli

Folge 2: Shitstorm Roulette mit Karoline Herfurth & Palina Rojinski

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Traummann aus der Traumfabrik: Hollywoodstar Hugh Jackman macht es sich im "CIRCUS HALLIGALLI"-Showkeller gemütlich. Die charmanten "Traumfrauen"-Stars Karoline Herfurth und Palina Rojinski dürfen auf der "CIRCUS HALLIGALLI"-Couch Platz nehmen und wickeln nicht nur Joko und Klaas um den Finger. Vom Traum zum Alptraum: Elyas M'Barek, Udo Walz und Joko tauschen in "Bei Anruf Udo" ihre Handys und wählen sich mit falscher Identität durch die prominente Telefonliste der anderen.

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