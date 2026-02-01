Box of Shame mit SilbermondJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 20: Box of Shame mit Silbermond
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Ein Circus für Belieber! Weltstar Justin Bieber schaut zum Interview bei Joko und Klaas vorbei. Für Schauspieler Antoine Monot jr. heißt es in "Sing Or Die Trying" einen Überraschungssong zu performen. Und "The Voice of Germany"-Coach und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß muss sich einem ganz besonderen Interview stellen.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen