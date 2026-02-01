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Circus HalliGalli

Der Goldene Umberto: Circus HalliGalli Badetag

Studio71Staffel 3Folge 22vom 01.02.2026
Der Goldene Umberto: Circus HalliGalli Badetag

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Circus HalliGalli

Folge 22: Der Goldene Umberto: Circus HalliGalli Badetag

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Niemand sollte den Badetag im Freizeitparadies "Schwapp" besuchen. Niemand hielt sich daran. In Fürstenwalde wurde der wichtigste Medienpreis Deutschlands verliehen: Der Goldene Umberto. In gemütlicher Kino-Atmosphäre zeigen Joko und Klaas die feuchtfröhliche Gala aus Brandenburg. Großes Kino nicht nur im "Schwapp": Schauspielerin Jennifer Lawrence ("Die Tribute von Panem") schaut vorbei.

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