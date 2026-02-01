Der Goldene Umberto: Circus HalliGalli BadetagJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 22: Der Goldene Umberto: Circus HalliGalli Badetag
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Niemand sollte den Badetag im Freizeitparadies "Schwapp" besuchen. Niemand hielt sich daran. In Fürstenwalde wurde der wichtigste Medienpreis Deutschlands verliehen: Der Goldene Umberto. In gemütlicher Kino-Atmosphäre zeigen Joko und Klaas die feuchtfröhliche Gala aus Brandenburg. Großes Kino nicht nur im "Schwapp": Schauspielerin Jennifer Lawrence ("Die Tribute von Panem") schaut vorbei.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Joyn
Enthält Produktplatzierungen