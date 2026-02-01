Bitte ein Lied mit Andreas BouraniJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 24: Bitte ein Lied mit Andreas Bourani
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Joko und Klaas, die beiden Dompteure des deutschen Fernsehens, testen regelmäßig wie eng Freundschaften seien können. Doch vertrauen sich Joko und Klaas auch untereinander? Wie viel Vertrauen schlummert in den ewigen Duellanten? Außerdem: Die Schauspieler des SAT.1-Filmevents "Mordkommission BERLIN 1", Friedrich Mücke und Frederick Lau, stellen sich dem "Unnötig komplizierten Interview". Von "The Voice of Germany"-Coach Andreas Bourani fordern Joko und Klaas: "Bitte ein Lied".
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Joyn
Enthält Produktplatzierungen