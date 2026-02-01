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Circus HalliGalli

Bitte ein Lied mit Andreas Bourani

Studio71Staffel 3Folge 24vom 01.02.2026
Bitte ein Lied mit Andreas Bourani

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Folge 24: Bitte ein Lied mit Andreas Bourani

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Joko und Klaas, die beiden Dompteure des deutschen Fernsehens, testen regelmäßig wie eng Freundschaften seien können. Doch vertrauen sich Joko und Klaas auch untereinander? Wie viel Vertrauen schlummert in den ewigen Duellanten? Außerdem: Die Schauspieler des SAT.1-Filmevents "Mordkommission BERLIN 1", Friedrich Mücke und Frederick Lau, stellen sich dem "Unnötig komplizierten Interview". Von "The Voice of Germany"-Coach Andreas Bourani fordern Joko und Klaas: "Bitte ein Lied".

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