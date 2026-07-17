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Der Sophie Passmann Podcast

Alles, was ich mir für den Sommer vornehme

Studio BummensStaffel 2026Folge 69vom 17.07.2026
Alles, was ich mir für den Sommer vornehme

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 69: Alles, was ich mir für den Sommer vornehme

57 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Auf der AIDA würden wir jetzt sagen: „Sie haben Urlaub!“ Beim Sophie Passmann Podcast heißt es stattdessen: „Ich habe eine Liste erstellt mit allen Dingen, die ich diesen Sommer machen möchte.“ Und genau das ist heute Programm: Die offizielle DSPP-Summer-Bucket-List ist da! Sophie hat große Pläne für die kommenden Urlaubswochen geschmiedet und möchte euch daran teilhaben lassen. Mit dabei sind peinliche Urlaubsstories, noch peinlichere Rapper in Berliner It-Restaurants und natürlich ganz viele Buchempfehlungen, die ihr nicht nur am Pool in der Sonne, sondern auch zu Hause auf der Couch genießen könnt. Aufgepasst: Wir machen zwei Wochen Ferien und sind am 7. August mit tollen Gästen wieder für euch da! Mit dabei: Stefanie Giesinger, Max Strohe, Simon Dömer und Produzentin Hacks. Einschalten lohnt sich – es wird Gossip geben.

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