Angst davor ein peinliches Paar zu sein mit Max StroheJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 71: Angst davor ein peinliches Paar zu sein mit Max Strohe
74 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Welcome back zur DSPP-Sommershow! Unseren heutigen Gast begrüßen wir hier schon zum zweiten Mal, denn Sternekoch UND Verlobter Max Strohe feiert heute sein Comeback! Wie der perfekte Urlaub à la Max aussieht, was seine Lieblings-Taylor-Swift-Lieder sind, was Sophie in der Küche besser hinkriegt als er und noch SO VIEL MEHR erfahrt ihr in der heutigen Folge!
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