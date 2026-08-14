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Der Sophie Passmann Podcast

Angst davor ein peinliches Paar zu sein mit Max Strohe

Studio BummensStaffel 2026Folge 71vom 14.08.2026
Angst davor ein peinliches Paar zu sein mit Max Strohe

Angst davor ein peinliches Paar zu sein mit Max StroheJetzt kostenlos streamen

Der Sophie Passmann Podcast

Folge 71: Angst davor ein peinliches Paar zu sein mit Max Strohe

74 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Welcome back zur DSPP-Sommershow! Unseren heutigen Gast begrüßen wir hier schon zum zweiten Mal, denn Sternekoch UND Verlobter Max Strohe feiert heute sein Comeback! Wie der perfekte Urlaub à la Max aussieht, was seine Lieblings-Taylor-Swift-Lieder sind, was Sophie in der Küche besser hinkriegt als er und noch SO VIEL MEHR erfahrt ihr in der heutigen Folge!

Weitere Folgen in Staffel 2026

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