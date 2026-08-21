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Der Sophie Passmann Podcast

Besoffen in Restaurants klauen mit Simon Dömer

Studio BummensStaffel 2026Folge 72vom 21.08.2026
Besoffen in Restaurants klauen mit Simon Dömer

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 72: Besoffen in Restaurants klauen mit Simon Dömer

80 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Hello and welcome to Yap-City! Viele von euch haben lange von diesem Moment geträumt und weil wir bei DSPP gerne Träume Wirklichkeit werden lassen, ist heute niemand Geringeres als Simon Dömer zu Gast! Und es gab SO viel zu besprechen: Marihuana-Trips, die sich wie Ecstasy-Trips angefühlt haben, Verhaltenskodex in Sexshops, der perfekte Urlaubstag, schlimme Arbeitgeber und so viel mehr. Da ist tatsächlich für jeden was dabei!

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