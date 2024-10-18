Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 1: Tödliches Stalking
21 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Ein hoch aggressiver und psychisch kranker Mann und eine junge, lebensfrohe Frau beginnen eine Beziehung, doch diese wird für die Frau langsam zur Qual und schließlich sogar immer bedrohlicher. Nicol R. möchte sich deshalb von ihrem Freund Daniel L. distanzieren, aber er beginnt, sie zu Stalken. 2014 eskaliert die Situation, Daniel ersticht seine Freundin und nimmt sich anschließend selbst das Leben.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins