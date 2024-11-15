Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Der Frauenmörder Frank Gust - Ein klassischer Serientäter

Kabel EinsStaffel 1Folge 24vom 15.11.2024
18 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Eine Mordserie an Frauen hält ganz Deutschland in Atem. In Duisburg wird eine Ermittlergruppe gegründet und ein US-Profiler vermutet, dass ein einziger Täter hinter allen Morden steckt. Frank Gust gerät ins Visier der Ermittler.

