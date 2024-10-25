Monika Weimar - Mutter und Mörderin?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 10: Monika Weimar - Mutter und Mörderin?
21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Die fünfjährige Karola und die siebenjährige Melanie werden im August 1986 von ihrer Mutter als vermisst gemeldet, doch die Mutter beteiligt sich nicht. Schnell kommen Verdächtigungen gegenüber der Eltern auf.
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins