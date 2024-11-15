Doppelmord im Wahn - Verhängnisvoller DrogenkonsumJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 22: Doppelmord im Wahn - Verhängnisvoller Drogenkonsum
12 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Am 7. Februar 2021 spielt sich in Hamburg ein grausames Verbrechen ab. Auslöser der Tat sind psychische Probleme, die durch zu frühen und exzessiven Cannabiskonsum ausgelöst wurden.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
