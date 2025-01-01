Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Mord ohne Sühne - Per Anhalter in den tragischen Tod

Kabel EinsStaffel 1Folge 14
Mord ohne Sühne - Per Anhalter in den tragischen Tod

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 14: Mord ohne Sühne - Per Anhalter in den tragischen Tod

15 Min.Ab 12

Die 17-jährige Frederike wird in Celle ermordet, nachdem sie nach Hause trampen wollte. Der mutmaßliche Mörder wird am Ende freigesprochen. Doch der Vater des Opfers gibt nicht auf.

Kabel Eins
