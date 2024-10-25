Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tote lügen nicht: Landwirt spurlos verschwunden

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 25.10.2024
18 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Der Bauer Rudolf Rupp fährt zu seinem Stammtisch und trinkt ein Bier nach dem anderen. Betrunken will er nach Hause fahren und wurde nie wieder gesehen. Schnell gerät seine eigene Familie ins Visier der Ermittler.

Kabel Eins
