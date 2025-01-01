Verliebt in einen Mörder - Der Heidemörder und sein gestörtes FrauenbildJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 12: Verliebt in einen Mörder - Der Heidemörder und sein gestörtes Frauenbild
21 Min.Ab 12
Der sogenannte Heidemörder tötet zwischen 1987 und 1990 drei Frauen, seine Taten bleiben lange unentdeckt. Daraufhin wird er in eine Psychatrie eingewiesen. Eine Therapeutin verhilft ihm später zur Flucht.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins