Mord ohne Leiche: Was geschah mit Monika Crantz?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 9: Mord ohne Leiche: Was geschah mit Monika Crantz?
14 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
In Schleswig-Holstein verschwindet 1999 die Unternehmerin und Mutter Monika Crantz spurlos. Direkt wird ihr Ehemann verdächtigt - dafür gab es aber keine sicheren Beweise.
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Kabel Eins