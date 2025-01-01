Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Der falsche Oberarzt - Dr. Dr. Bartholdy der Trickbetrüger

Kabel EinsStaffel 1Folge 15
18 Min.Ab 12

Gert Postel praktiziert jahrelang als Arzt, obwohl er über keine passende Ausbildung dazu verfügt. Fast mühelos blendet er viele Menschen. Es ist einer der schockierendsten Hochstapler-Fälle in Deutschland.

