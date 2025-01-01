Der falsche Oberarzt - Dr. Dr. Bartholdy der TrickbetrügerJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 15: Der falsche Oberarzt - Dr. Dr. Bartholdy der Trickbetrüger
18 Min.Ab 12
Gert Postel praktiziert jahrelang als Arzt, obwohl er über keine passende Ausbildung dazu verfügt. Fast mühelos blendet er viele Menschen. Es ist einer der schockierendsten Hochstapler-Fälle in Deutschland.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
