Tod in der Badewanne: Ein Hausmeister unter Verdacht
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 17: Tod in der Badewanne: Ein Hausmeister unter Verdacht
22 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
In Rottach Egern sorgt am 28. Oktober 2002 ein mysteriöser Todesfall für Unruhe. Der Hausmeister Manfred Genditzki einer Seniorenwohnanlage gerät unter Mordverdacht! Der Mann begeht im Gespräch mit der Polizei einen folgenschweren Fehler.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins