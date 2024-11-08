Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Ehrenmord: Die mutige Hatun Sürücü

Staffel 1Folge 20vom 08.11.2024
Ehrenmord: Die mutige Hatun Sürücü

Folge 20: Ehrenmord: Die mutige Hatun Sürücü

Folge vom 08.11.2024

Hatun Sürücü bringt im Februar 2005 ihren jüngeren Bruder in Berlin zur Bushaltestelle, sie kommt nie wieder nach Hause. In der Pubertät wehrte sich Hatun gegen die traditionelle Lebensweise ihrer Familie. Das war besonders ihrem Vater und ihren Brüdern ein Dorn im Auge.

