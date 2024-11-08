Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Jagd auf Dagobert: Bombenanschlag im KaDeWe

Kabel EinsStaffel 1Folge 18vom 08.11.2024
Folge 18: Jagd auf Dagobert: Bombenanschlag im KaDeWe

18 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

"Hier spricht Onkel Dagobert" - damit meldet sich ein Erpresser per Computerstimme. In West-Berlin geht am 25. Mai 1988 im Kaufhaus KaDeWe eine Bombe hoch. Der Täter erpresst 500.000 DM, die aus einer fahrenden S-Bahn geworfen werden sollen.

Kabel Eins
