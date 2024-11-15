Können Raser Mörder sein? Tod auf dem Ku'dammJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 23: Können Raser Mörder sein? Tod auf dem Ku'damm
13 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
In der Nacht liefern sich zwei junge Männer ein Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Beide sollen über 170 km/h gefahren sein - mitten in der Stadt. Dabei töten sie einen Mann, der auf dem Heimweg war...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins