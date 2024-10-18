Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Mord im Haferfeld - Im Auto angegriffen, im Feld gefunden

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 18.10.2024
Mord im Haferfeld - Im Auto angegriffen, im Feld gefunden

Mord im Haferfeld - Im Auto angegriffen, im Feld gefundenJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 3: Mord im Haferfeld - Im Auto angegriffen, im Feld gefunden

16 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Eine getötete Frau im Haferfeld. Die junge Karin wird 1983 in einem Feld ermordet und inszeniert entdeckt. Die Spur führt zu einem Täter, der nicht nur diese eine Tat begangen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen