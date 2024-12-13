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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Selbstjustiz in Lübeck: Tödliche Rache einer Mutter

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 13.12.2024
Selbstjustiz in Lübeck: Tödliche Rache einer Mutter

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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 4: Selbstjustiz in Lübeck: Tödliche Rache einer Mutter

89 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Die Tochter von Marianne Bachmeier wird ermordet, woraufhin sie den Angeklagten im Gerichtssaal erschießt. Ein Fall, der Rechtsgeschichte schreibt. Weitere Fälle: Eine Frau ist neunmal schwanger und bringt alle Babys zur Welt. Allerdings müssen alle Säuglinge sterben. / Mehr als 13 Jahre sitzt ein Mann für einen vermeintlichen Mord Gefängnis. Handelt es sich hier um einen Riesen-Justizskandal?

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