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Die Cooking Academy

Ende und Anfang

JoynStaffel 1Folge 120vom 20.03.2026
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Die Cooking Academy

Folge 120: Ende und Anfang

22 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Felicitas wähnt sich nach einem Triumph über ihre Mutter und einer möglichen Versöhnung mit Alexander am Ziel - bis ein verletzender Satz alles verändert. Irini und Rafael entdecken ihre Liebe, während Chris sie schweren Herzens loslassen muss. Alexander trifft eine längst überfällige Entscheidung und hat dabei seine eigenen Pläne - er macht Chris ein verlockendes Angebot. Wie wird er sich entscheiden?

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