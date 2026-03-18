Die Cooking Academy
Folge 118: 100 Jahre
24 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Felicitas widersetzt sich den Erwartungen ihrer Mutter und setzt mit Julian an ihrer Seite ein Zeichen, das nicht nur Constanze verärgert, sondern auch Alexander trifft. Evdokia ermutigt Irini, ihren Weg zu gehen, und plant selbst, sich einen langgehegten Traum in Griechenland zu erfüllen. Als Luke seinen Auftritt bei der 100-Jahr-Feier vermasselt, wird er von Etienne in letzter Sekunde gerettet, was Destiny aufatmen lässt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH