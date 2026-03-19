Die Cooking Academy
Folge 119: Neu Zeiten
24 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Auf der 100-Jahr-Feier fühlt sich Alexander zunehmend an den Rand gedrängt - bis ein Gespräch mit Chris ihn zu einer radikalen Entscheidung treibt. Etienne beobachtet Dorea genau und kommt langsam hinter ihr gut behütetes Geheimnis. Wird Dorea ihm die Wahrheit sagen? Irini und Rafael glänzen beim Live-Cooking - zwischen ihnen knistert es gefährlich. Chris wahrt die Fassung, obwohl die Wahrheit ihm wehtut ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH