Die Familienhelfer

Das Fleckenteufelchen

SAT.1Staffel 1Folge 10
Das Fleckenteufelchen

Das FleckenteufelchenJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 10: Das Fleckenteufelchen

23 Min.Ab 12

Die siebenjährige Pflegetochter der Familie Kämper hat immer wieder unerklärliche blaue Flecken. Könnte das ihre Adoption gefährden? Und warum hat Sharina die Flecken immer nach der Schule? Wird sie von Mitschülern gemobbt?

