Die Familienhelfer
Folge 10: Das Fleckenteufelchen
23 Min.Ab 12
Die siebenjährige Pflegetochter der Familie Kämper hat immer wieder unerklärliche blaue Flecken. Könnte das ihre Adoption gefährden? Und warum hat Sharina die Flecken immer nach der Schule? Wird sie von Mitschülern gemobbt?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1