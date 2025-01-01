Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 39
Folge 39: Die Torhüterin

23 Min.Ab 12

Peter ist entsetzt, als seine Verlobte Susanne ihn kurz nach der Entbindung aus dem Schlafzimmer ausquartiert und mit einer Gummipuppe und Erotikmagazinen beglückt. Warum kauft sie ihm Sex-Spielzeug? Und warum läuft nichts mehr im Bett zwischen ihr und Peter? Kann die Familienhelferin die Beziehung noch retten?

SAT.1
