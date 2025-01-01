Die Familienhelfer
Folge 39: Die Torhüterin
23 Min.Ab 12
Peter ist entsetzt, als seine Verlobte Susanne ihn kurz nach der Entbindung aus dem Schlafzimmer ausquartiert und mit einer Gummipuppe und Erotikmagazinen beglückt. Warum kauft sie ihm Sex-Spielzeug? Und warum läuft nichts mehr im Bett zwischen ihr und Peter? Kann die Familienhelferin die Beziehung noch retten?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
